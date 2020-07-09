Kıbrıs

Telsim Ekoloji Ormanı için fidan dikimi gerçekleştirdi

9 Temmuz 2020
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim, Taşkent Doğa Parkı, Telsim Ekoloji Ormanı, fidan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde oluşturulacak Telsim Ekoloji Ormanı için ilk fidanlar dikildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim, Taşkent Doğa Parkı, Telsim Ekoloji Ormanı, fidan

Telsim, Kıbrıs’ta bir ilk olan  “Habitat Restorasyonu” projesiyle kuruluşunun 25’inci yılı anısına, Telsim Ekoloji Ormanı’nı ülkeye kazandırmayı hedefliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim, Taşkent Doğa Parkı, Telsim Ekoloji Ormanı, fidan

Telsim Ekoloji Ormanı’nda ilk fidan dikimi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışa, Bakanlığa bağlı dairelerin müdürleri, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Vodafone İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim, Taşkent Doğa Parkı, Telsim Ekoloji Ormanı, fidan

Habitat Restorasyonu Projesi kapsamında gerçekleştirilecekekoloji ormanı, ekosistem dengesinin yeniden kurulabilmesine büyük katkı sağlayacak. Taşkent’te yaklaşık 10 dönümlük bir alanda yapılan habitat restorasyonu, geçmişte tahrip olan ekolojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeniden kazandırılması hedefleniyor. Dikilecek fidanlar bölgenin florasına uygun ve yaban hayatı da destekleyici türlerden seçildi. Alanın ve çevrenin biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarıldı ve bu envanter çalışması zaman zaman tekrarlanacak ve geliştirilecek. Bu şekilde yapılacak olan çalışma, o bölgedeki doğa ve yaban hayata sağladığı faydaların bilimsel bir şekilde kayıt altına alınmasını da öngörüyor.

BAKAN OĞUZ: PROJE FARKINDALIK YARATACAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, orman varlığı ve ekolojik dengeyle ilgili projeleri desteklediklerini söyledi. Projeden memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Oğuz, bunun farkındalık yaratacağına dair inancını dile getirdi.

Bakan Oğuz, fidanları dikmenin yansıra, fidanların düzenli bakımının yapılıp, amacına uygun şekilde devamının getirilmesinin önemini vurgulayarak, “İnanıyorum ki Telsim, kurumsal varlığı içerisinde mutlaka bunun takibini yapacaktır. Burada Taşkent Doğa Parkı da ülkemizdeki yaban ve doğal hayatı koruma anlamında büyük bir sorumluluk üstlenmiştir” dedi.

Bakan Oğuz, Bakanlığın ve ilgili dairelerin işbirliği ve olanakları çerçevesinde projeye destek sağladıklarını ifade ederek, “Bu ülke için elimizden geldiğince her türlü gelişime destek vermeye hazırız.  Ülkemize, doğamıza ve dünyanın ekolojik dengesine hayırlı olsun. Burada dikeceğimiz bir fidan dünyada artı bir nefes olacaktır” şeklinde konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim, Taşkent Doğa Parkı, Telsim Ekoloji Ormanı, fidan

ALPER: EKOSİSTEM DENGESİNİN YENİDEN KURULABİLMESİNDE BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ

Habitat Restorasyonu kapsamında, Telsim’in 25. kuruluş yıldönümüne denk gelen “Telsim 25. Yıl Ekoloji Ormanı” projesinin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na, Orman Dairesi’ne ve Taşkent Doğa Parkı’na katkıları için teşekkür etti. “Bu projemizle ekolojik dengenin geri dönüşüne büyük katkı sağlayacağız” diyen Alper, sadece fidan dikmekle kalınmayacağını, bu fidanların bakımının da yapılacağını belirtti.  Alper, sürdürebilirlik açısından dikilen fidanların korunmasını ve bakımının sağlanmasının önemini vurgulayarak, “Doğanın da ekosistemine büyük katkı sağlayacağız” dedi. Alper, fidan dikimi dışında, doğal hayatın geri kazanılmasına teşvik olması bakımından kuş yuvaları, faydalı böcek evleri yapılarak, doğal hayatı takip edebilmek ve kayıt altına alabilmek için kameralar da yerleştirileceğini ifade etti. Alper, bu projenin Kuzey Kıbrıs’ta ağaçlandırma yapacak tüm şirketlere örnek olmasını dilerken, sadece fidan dikmekle kalmayıp, sürdürülebilir olmasını sağlamanın çok daha önemli olduğunu aktardı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim, Taşkent Doğa Parkı, Telsim Ekoloji Ormanı, fidan

BASAT: EKOLOJİ ORMANI, ÜLKEMİZDE BİR İLK VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Taşkent Doğa Parkı’nın sloganının “İş birliğiyle koruma” olduğunu vurgulayan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, “Bugün çok güzel bir işbirliğiyle, Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Orman Dairesi ile güzel bir projeye imza atıyoruz” dedi. “Habitat Restorasyonu Projesi”nin oldukça kapsamlı bir proje olduğuna işaret eden Basat, “Bu projeyi yaparken, her adımında kayıt tutulacak ve ileriki benzer projelere de kaynak olabilecek bir proje gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.Basat, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve Telsim ile oluşturulacak ekoloji ormanının ülkede bir ilk ve örnek bir çalışma olacağını vurgulayarak, bu projenin içerisinde yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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