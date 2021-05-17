Tel-Sen: Esas mücadelemiz toplumun varlıklarının peşkeş çekilmesinin karşısında durmak

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, esas mücadelelerinin toplumun varlıklarının peşkeş çekilmesinin karşısında durmak ve bu varlıkların geliştirilmesine yardım etmek olduğunu belirtti.

Soysan, 17 Mayıs “Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplumu Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sektörde çalışan ve emeği olan herkesin gününü kutlayan Soysan, gelişmiş ve çağdaş ülkeler bilgi toplumunun gerektirdiği olanakları ve yöntemleri toplumun her bir hücresine yerleştirme çabasındayken, KKTC’de haberleşmenin ve internet hizmetlerinin kamu mu- özel mi ikileminden öteye gidilmemesi nedeniyle arzu edilen noktaya gelemediğini söyledi.

“Hükümetlerin özelleştirme arzusu, alt yapının yetersizliğini, Telekomünikasyon Dairesi’ne yapılması gereken yatırımların yapılmamasına ve ulusal haberleşme politikasının ortaya konmamasına neden olduğunu” belirten Soysan, şöyle devam etti:

“HALK HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALAMIYOR”

“GSM lisanslarının adeta peşkeş çekilmesi döneminden itibaren ne yazık ki geldiğimiz süreçte halkımız hak ettiği hizmetleri alamamakta, sosyal devlet olgusu ve yapısı ortadan kaldırılarak, sermaye müşteri ilişkisi yaratılmaktadır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Sendikamız mücadelesine bu bağlamda devam etmektedir ki bu yolda verilen hukuki ve meşru mücadelenin gelinen aşamada ne kadar haklı olduğu görülmektedir.

Ülkemizde sektörün en büyük altyapı ve hizmet kısmındaki sağlayıcılığını, çalışanların büyük özverileri ile devam ettirmeye çalışan Telekomünikasyon Dairemizde, her ne kadar yatırımların önü kesilse, her ne kadar daire doğru politikalarla yönetilmese de çalışan toplumun bu varlığını ayakta tutmak için canı gönülden çalışarak kendine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir.”

Telekomünikasyon Dairesi’nin pandemi sürecinde üzerine düşen görevi tüm olumsuzluklara rağmen başarı ile yapmaya devam ettiğini söyleyen Soysan, kurumun yeni yatırımlarla geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesinde yaşanan sıkıntıların yurttaşa hizmet kalitesinde düşüş ve pahalılık olarak yansıdığını belirtti.

Soysan, “İnternete en kolay yoldan, ucuz, yaygın ulaşmanın önünü açan yatırımların kamu eliyle, kamu yararına yapılması, özelleştirme yanlısı sermayeye hazır kaynak aktaran politikaların terkedilmesi, haberleşme sendikası olarak sansürsüz, özgür ifadenin önündeki engellerin kaldırılması, internet sağlayıcısı konumunda olan dairemizin kendi internetini kendi satma faaliyetine girmesi her zamanki mücadelemizdir ancak esas mücadelemiz bu toplumun varlıklarının peşkeş çekilmesinin karşısında durmak ve toplumun varlıklarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır” ifadelerini de kullandı.