Tek dozluk aşıda sona yaklaşıldı: ABD şubatta kullanmaya başlayabilir

ABD’nin aşı dağıtım programı Işık Hızı Operasyonu’nun direktörü Dr. Moncef Slaoui, Johnson & Johnson’ın Kovid-19 aşı adayının şubatta kullanıma hazır hale gelebileceğini söyledi. Dr. Slaoui’ye göre, tek dozluk bu aşı adayı, ABD için dönüm noktası olabilir.

Dr. Slaoui, 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Amerika merkezli ilaç üreticisi Johnson & Johnson’ın aşıyı hazır hale getirmek için Işık Hızı Operasyonu ekibiyle birlikte çalıştığını ifade etti. Janssen adlı aşının Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın aşısıyla benzer seviyede etkinliğe sahip olması umuluyor.

Pfizer-BioNTech’in aşısı yüzde 95, Moderna’nın aşısı yüzde 94 etkinliğe sahipken bunlar iki doz gerektiriyor. Ancak Janssen’le bu tek doza indirilebilir. Bu sayede Kovid-19’a karşı koruyucu seviyeye ulaşmak için gereken süre bir aydan daha kısa zamana çekilebilir. Dr. Slaoui, aşının acil kullanım onayını muhtemelen ocakta alabileceğini, şubatta da kullanılmasını umduğunu ifade etti.

Aralıkta Johnson & Johnson, aşı adayının ilk Faz 3 denemeleri için 45 bin katılımcının kaydolduğunu ve ara verileri ocak sonlarına kadar beklediklerini bildirmişti. Şirket, verilerin aşının güvenli ve etkili olduğunu göstermesi durumunda şubatta ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne acil kullanım izni başvurusu yapmayı planladığını açıklamıştı. ABD’nin şirketle 100 milyon doz aşı için sözleşmesi bulunurken ek 200 milyon doz alma seçeneği de mevcut.

Daily Mail’in haberine göre, Dr. Slaoui, diğer aşılara göre fiyatı daha düşük olan AstraZeneca-Oxford aşısının kaderinin nisan başlarında belirlenebileceğini de duyurdu. Birleşik Krallık’ta Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu, söz konusu aşıyı 30 Aralık’ta onaylamıştı.

“Sayılar umduğumuzdan daha düşük”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre, şu ana kadar ABD’de yaklaşık 2 milyon 800 bin kişi aşılandı. Ancak Işık Hızı Operasyonu’nun hedefi 2020 sonuna kadar 20 milyon kişiye ulaşmaktı.

ABD’de şu an 14 milyondan fazla doz aşı dağıtılsa da aşılamanın yavaş kaldığı belirtiliyor. Dr. Slaoui de sayının umduklarından düşük olduğu konusuna dikkat çekerek bunu daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.