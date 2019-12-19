Güney KıbrısKıbrıs

Tehlikeli olduğundan kuşkulanılan 18 bölge mayınlardan temizlendi

19 Aralık 2019

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, adanın her iki yanında bulunan ve tehlikeli olduğu düşünülen 9’ar bölgenin, mayınlardan temizlendiğini açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre, BM Merkezi’ndeki, basın ve yayın organlarına yapılan düzenli bilgilendirme toplantısında konuşan Dujarric, adadaki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP), 210 bin  882 metrekarelik alanın temizlendiğini açıkladığını söyledi.

Habere göre Dujarric, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde yapılan bu eylemin, 26 Şubat 2019’da taraflar arasında varılan uzlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiğini anımsattı.

Dujarric, ilerleyen dönemde başka faaliyetler de yapılmasının beklendiğini belirtti.



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