Kıbrıs

Cihangir-Düzova İlkokulu’na 2 derslik

19 Aralık 2019

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün , ek derslik yapımı tüm hızıyla devam eden Cihangir-Düzova İlkokulu’nu yerinde inceledi.

KARAVEZİRLER: “EĞİTİM ADINA ATILAN HER ADIM MUTLULUK VERİCİ”

Değirmenlik Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yapmış olduğu katkılar çerçevesinde, Değirmenlik Lisesi’ne yapılan dersliklerin ardından Cihangir-Düzova İlkokulu’na da ek iki derslik yaptıran Başkan Ali Karavezirler ve Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyeleri, bu dersliklerin süratle tamamlanması için yapılan çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.

Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı, okul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği üyeleri, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve tüm belediye çalışanlarına eğitime ve okullarına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken, Başkan Ali Karavezirler ise geleceğimiz olan çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri adına atılan tüm adımların kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

 



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