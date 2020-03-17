KıbrısSürmanşet

Tedbirlere uymayan şirketlere mühür

17 Mart 2020

Gönyeli Belediyesi’nin, ülkede yaşanan koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları uygulama noktasında taviz vermeden işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması noktasında denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi’nin, zabıtaların uyarılarına uymayan iş yerlerini mühürlediği vurgulandı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği ve tüm işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uyması gerektiğinin altı çizildi.

 




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