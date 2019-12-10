Ekonomi

Tedavülden kalkan Yeni Türk Lirasi 1 Ocak’tan itibaren değerini tamamen yitirecek

10 Aralık 2019
Yeni Türk Lirası

Tedavülden kalkan Yeni Türk Lirasi (YTL) banknotlarının 1 Ocak’tan itibaren değerini tamamen yitireceği duyuruldu.

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, TC Merkez Bankası tarafından, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılan E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların 10 yıllık zamanaşımı süresi 31 Aralık 2019 günü mesai saati sonunda dolacağından, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren değerlerini tamamen yitirecek.

Açıklamada, “Bu husus göz önüne alınarak, ellerinde E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları bulunduranların, KKTC Merkez Bankası’na başvurarak bu banknotları 31 Aralık 2019 tarihine kadar yenileri ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra söz konusu banknotlar KKTC Merkez Bankası’nca kabul edilmeyecektir” denildi.



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