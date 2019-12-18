Kıbrıs

Teberrüken Uluçay Bakü temaslarına başladı

18 Aralık 2019

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi’nin davetiyle katıldığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA)  9. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde gittiği Bakü’de temaslarına başladı.

Cumhuriyet Meclisi tarafından verilen bilgiye göre, Uluçay bu kapsamda ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanısıra  TÜRKPA Genel Kurul toplantısına  katılan  Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Parlamento Başkanları ile birlikte Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti, çelenk koydu.
Uluçay daha sonra yine konuk heyetler ile birlikte , “Şehitler Yabanı” olarak bilenen bölgede Azerbaycan şehitleri ve Türkiye Cumhuriyeti şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.
TÜRKPA Genel Kurul toplantısında yer alacak Başkan Uluçay’ın Genel Kurul çerçevesinde KKTC’yi temsilen bir konuşma yapması bekleniyor.
Uluçay’a Bakü temaslarında KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer,  Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ve Meclis Dışilişkiler  Müdürü Yasa Yeşilada eşlik ediyor.



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