TDP Milletvekili Adayı Reynar, EMAA’yı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Tacan Reynar, TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi ile birlikte Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’ni (EMAA) ziyaret etti.

Sururi ziyarette yaptığı konuşmada, kendisinin de bir sanatçı olduğunu belirterek, sanatçıların arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. TDP’nin ilk manifestolarını hazırlarken sanatçılarla iş birliği yaptıklarını hatırlatan Sururi, EMAA’nın çalışmalarının TDP için çok değerli olduğunu ifade etti.

Sururi, gelecekte EMAA ve TDP arasındaki iş birliğini sürdürmek istediklerini ve siyasi partilerin kültür ve sanat dernekleriyle iletişim halinde olmalarının önemli olduğunu belirtti.

-Reynar

Sururi sonrasında söz alan TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar ise tüm sanatkârlar nezdinde EMAA yetkililerine hitaben; “Toplumun ruhunu temsil eden sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Dünyada telif haklarına ilişkin ciddi bir mücadele varken, ülkede Telif Hakkı Yasası’nın dahi olmadığını söyleyen Reynar bunun da ihlaller ve emek hırsızlığına neden olduğunu vurguladı.

Reynar, “Bu durum; sanatçıların emeklerinin korunması açısından ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu anlamda Meclis’te +1 değişik bir muhalif ses olmayı amaçlıyoruz. İlk ziyaretlerimiz kapsamında da burada olmaktan son derece mutluyuz. Meclis’te de buna benzer her türlü sıkıntınızı dillendirmek açısından iletişimimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.