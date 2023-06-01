TDP: Karpaz bölgesinin doğal güzelliklerini yok etmek için harekete geçtiler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) ve toplumun geniş kesimlerinin tepkisi sonrası “şimdilik” rafa kaldırılan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın hangi amaca hizmet ettiğini, Balalan bölgesinde yükselen beton yığınlarına işaret ederek anlattı

Yazılı açıklama yapan TDP, şehir plancıları, mimarlar ve mühendisler gibi işin uzmanlarının ve meslek erbaplarının karşı çıktığı halde UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ısmarlama “külliye” ile başlayan, “ithal mimar” ve talimatlı, dayatma sözde devlet projelerini “vizesiz” yapılabilmesi talebiyle devam eden İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ısrarının bir amacının da daha fazla betonlaşma olduğunu kaydetti.

“Hükümet halkın öfkesinin soğumasını bekliyor”

Özellikle Anayasa’yla sabit bir hak olarak; halka ait ve koşulsuz-şartsız vatandaşın kullanımında olması gereken kıyıların hemen dibine yapılan betonarme yapılarla doğanın dengesinin bozulduğuna işaret eden TDP, bunun örneklerinden birinin de Balalan’da yükselen ve bölgeye hiç yakışmayan binalar olduğunu kaydetti.

TDP, “Bu zihniyet sadece toplum bireylerine değil, o toplumun temiz bir nefes almasına dahi düşman. Doğasına, denizine, ağacına, kumuna ve ulaşabilseler güneşine bile engel koyacak olan bu atama hükümet, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda olduğu gibi İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da tekrar gündeme getirmek ve Meclis’ten geçirmek için halkın öfkesinin soğumasını bekliyor. Meslek odalarımızın ve bölge sakinlerinin uyanık olması, sürecin benzer bir noktaya sürüklenmemesi için toplumsal olarak bir karşı duruş yaratmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

TDP Basın Bürosu