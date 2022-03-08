TDP “Kadını güçlendirme odaklı”eylem planı hazırlayacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), kadını güçlendirme odaklı eylem planı oluşturacağını bildirdi.

Eylem planının; “kadını tanıyan, kadınlarla çalışan, kadınların yaşadığı tüm engelleri birebir deneyimleyen, halkla birlikte oluşturulacağını” belirten TDP, “Eşitlik, adalet ve özgürlük ilkelerini benimsemiş bir parti olarak, bu ilkelerin kadınların yaşamlarında hissettikleri güne dek mücadelemiz devam edecektir” açıklamasıyla 8 Mart direnişini kutladı.

TDP Genel Sekreteri Mine Atlı yazılı açıklamasında, bir toplumun refah düzeyi ile kadının toplumdaki konumunun doğrudan doğruya bağlantılı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Eğer bir toplumda kadın temsiliyeti yüksek, gelir düzeyi eşit, kadının destek hizmetlerine erişimi mevcut, doğum hakkı gibi kadınları ilgilendiren haklar sağlanıyorsa, o toplum gelişmiş bir toplumdur.

Eğer ülkemizde her 3 kadından biri, insanın en çok güvende hissetmesi gereken yer olan evinde, korku ve tedirginlik hissediyorsa, yüzde 30 kotaya rağmen 50 kişilik Meclis’in sadece 11’i kadınsa ve bunların hiç biri bakanlığa layık görülmüyorsa, bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetmek mümkün değildir.

Kadının yaşadığı, tüm mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemelerin yanında toplumsal dönüşüm de gerekmektedir. Örneğin, ülkemizde kapsamli bir ‘İnsan Ticareti’ yasası ve ‘Ev İçi Şiddet Yasası’nın olmaması…”