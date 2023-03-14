TDP Güzelyurt: Güzelyurt sağlıksız ama kimin umurunda

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Örgütü, yılan hikayesine dönen Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yıllardır bitirilmediğine işaret ederek, bölge halkının en temel insan hakkı olan sağlık ve tedavi hakkından mahrum bırakıldığını vurguladı, inşaat halindeki binanın halka her gün değersizliğini hatırlatan görüntülerini paylaştı

Örgüt, sancılı ve şaibeli bir ihale sürecinden sonra 22 Şubat 2017 tarihinde temeli atılan Güzelyurt Hastanesi’nin altı yıl geçmesine rağmen hala bitirilmemiş olmasının, birçok soruyu da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Örgüt açıklamasında, “Tam donanımlı bir hastanesi olmayan Güzelyurtlular sağlık hizmetlerinden kendi ilçelerinde yararlanamıyor. Her sağlık sıkıntısında adeta sürünerek Lefkoşa Devlet Hastanesi yollarında zaman ve para harcıyor, bazıları ise bu yolda can veriyor” dedi.

“Sağlık ocağı yetersiz, çoğu zaman doktor bile yok”

Değişen hükümetlerin ve Bakanların neden hastanenin bitirilmesini başaramadığını sorgulayan örgüt, “Bunun altında yatan gizil sebep nedir?” diye sordu.

Sebebi ne olursa Güzelyurtlulara verilen değerin ortada olduğunu, bir insanın en doğal insani hakkının sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan örgüt, bölgedeki mevcut sağlık ocağının da gerekli donanıma sahip olmadığı için halka yeterli hizmeti veremediğini hatta çoğu zaman burada doktor bile bulunamadığını kaydetti.

“Güzelyurt insanını daha ne kadar bu yollarda ezeceksiniz?”

Hükümete “Ülkenin ekonomik sıkıntılarından nasibini kat kat alan Güzelyurt insanını, daha ne kadar bu yollarda ezeceksiniz?” diyerek seslenen TDP Güzelyurt İlçe Örgütü, bölge insanının değersizleştirildiğini ve umutlarının çalınarak sağlık hakkının elinden alındığını belirtti.

Açıklamada, “Bu beceriksizlik ve umursamazlığın altından kaç tane daha Sağlık Bakanı gelip geçecektir? Hastane yapılacak müjdesini vermek için adeta yarışa giren o zamanın milletvekilleri şimdi neredeler? Bu hastaneyi bitiremeyecekseniz hiç olmazsa bu enkazı buradan kaldırın. Çünkü bu görüntü; sizin beceriksizliğinizi sergilerken aynı zamanda halkın da moralini bozarak değersizlik duygusu yaratmaktadır. TDP Güzelyurt İlçe Örgütü olarak halkımız tam donanımlı bir hastaneye kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edecek ve bunun takipçisi olacağız” denildi.