TDP Genel Başkanı Atlı, ders kitaplarındaki değişiklikleri “laikliğe darbe” olarak niteledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Türkçe ders kitaplarında dini sembollere yer verilmesini “laikliğe darbe” olarak değerlendirdi.

Atlı, ders kitaplarında yapılan değişikliklerle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, yeni Türkçe ders kitaplarında “dini sembollere yer verildiğini, türbanın öne çıkarıldığını ve gerici aile yapılarından övgüyle bahsedildiğini” ifade ederek, bunu “büyük bir skandal” olarak niteledi ve muhalif kesimleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

Atlı, “Laikliğe son darbe olan bu AKP dayatmasına direnmezsek; artık hiçbir şey için mücadele etmemize gerek kalmayacak. Buna karşı çıkmazsak, artık hiçbir şeye karşı çıkamayacak hale geleceğiz çünkü elimizde bir şey kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kaçak Kur’an kursları düzenlendiğini, ülkenin her yerinde dini oluşumlar baş gösterdiğini iddia eden Atlı, bunların Anayasa’ya aykırı olmasına rağmen ses çıkarılmadığını, bunun ihanetle eşdeğer olduğunu savundu.

Mine Atlı, ders kitaplarındaki bu değişikliğin “toplum mühendisliğinin artık korkunç boyutlara ulaştığının son aşaması” olarak değerlendirdi.

Mine Atlı, “Evimize gelip baskı yapmayacaklar, iş yerimize gelip başını ört demeyecekler. Ama bunları yapacak olan nesli yetiştirmeye yeminliler. Bu kadar sağlam ve temeli olan bir harekettir. Bunun sonu ülke için, laiklik için bir felakettir. Seyredemeyiz, ‘bir şey olmaz’ diyemeyiz. Tüm sol parti ve özgürlükçü örgütlere sesleniyorum; bir araya gelelim. Başka çaremiz yoktur” dedi.