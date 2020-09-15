TC Şans oyunları oynatılmaya başlandı

TC Şans oyunları yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlandığı duyuruldu.

KKTC Piyangolar Birimi, TC Şans oyunları ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Birimden yapılan açıklamada; TC Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Şans Oyunları yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlandığı duyuruldu. Yeni oyun terminallerinin kurulumu ve çalışmaya başlamasının ardından TC Şans Oyunları oynatılmaya yeni sistemiyle devam ediyor. Makinelerle oynatılmaya başlanan oyunlar arasında; Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara yer alıyor. Tüm bayilerimize ve halkımıza önemle duyurulur.