Kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırıldı

Bilim insanlar\u0131n\u0131n elde etti\u011fi verilere g\u00f6re kuzey yar\u0131mk\u00fcrede 2020 s\u0131cakl\u0131k rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131. Haziran, Temmuz ve A\u011fustos aylar\u0131n\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 20. y\u00fczy\u0131l ortalamas\u0131n\u0131n 1.17 santigrat derece \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\nK\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n etkileri y\u0131ldan y\u0131la art\u0131yor. Her sene tarihi s\u0131cakl\u0131k haberlerinde de art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131.\r\n\r\nSon olarak Amerika Birle\u015fik Devletleri'nde faaliyet g\u00f6steren resmi bir kurum olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (UOAD) yeni bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\nUOAD taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada kuzey yar\u0131mk\u00fcrede s\u0131cakl\u0131k rekoru k\u0131r\u0131ld\u0131. UOAD'\u0131n \u00f6l\u00e7\u00fcmlerine g\u00f6re Haziran, Temmuz ve A\u011fustos aylar\u0131ndaki s\u0131cakl\u0131k ortalamas\u0131 20. y\u00fczy\u0131l ortalamas\u0131n\u0131n 1.17 santigrat derece \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nSON BE\u015e YILDA 3. REKOR\r\n2016 ve 2019 y\u0131llar\u0131nda yaz s\u0131cakl\u0131klar\u0131 rekor k\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. 2020 y\u0131l\u0131nda gelen yeni rekorla birlikte son be\u015f y\u0131lda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131cakl\u0131k rekoru da k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n