Küresel ısınmanın etkileri yıldan yıla artıyor. Her sene tarihi sıcaklık haberlerinde de artış yaşandı.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren resmi bir kurum olan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden (UOAD) yeni bir açıklama geldi.

UOAD tarafından yapılan açıklamada kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırıldı. UOAD’ın ölçümlerine göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklık ortalaması 20. yüzyıl ortalamasının 1.17 santigrat derece üzerine çıktı.

SON BEŞ YILDA 3. REKOR

2016 ve 2019 yıllarında yaz sıcaklıkları rekor kırmıştı. 2020 yılında gelen yeni rekorla birlikte son beş yılda üçüncü sıcaklık rekoru da kırılmış oldu.