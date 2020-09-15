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Kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırıldı

15 Eylül 2020
kuzey yarımkurede sıcaklık rekoru

Bilim insanlarının elde ettiği verilere göre kuzey yarımkürede 2020 sıcaklık rekoru kırıldı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının sıcaklığı 20. yüzyıl ortalamasının 1.17 santigrat derece üstüne çıktı.


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15 Eylül 2020

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