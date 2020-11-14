TC Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde hasta yakınları yoğun bakıma girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

“ÇOCUKLARINA VEREBİLECEKLERİ BİR CEVAP OLMAYACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yaşanan sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin açıklama yaptı. Koca, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak.” dedi.