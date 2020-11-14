Ayda’nın babası: Annesinin öldüğünden haberi yok, gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor

İzmir’deki Rıza Bey Apartma’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda’nın babası Uğur Gezgin, kızının durumu ile ilgili bilgi verdi.

Sabah gazetesine konuşan baba Uğur Gezgin, Ayda’nın annesinin ölümünden henüz haberi olmadığını şu sözlerle anlattı:

Eşim kedilerden korkardı. Kızım Ayda annesinin kedilerden korktuğunu biliyor. Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor. Kızım bana, ‘Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz’ diyor. Kızımın sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kızımla şu an aynı odada kalıyoruz.

500 bin liralık evi 750-800 bine satmaya çalışıyorlar”

Şu anda geçici olarak Ayda ve oğlu Atakan ile birlikte kardeşinin evinde kaldıklarını anlatan Uğur Gezgin, “Kendi evimize geçtiğimizde psikolojik destek süreci daha da etkili olacak. Şu anda satın almak için Bayraklı ve Bornova’da ev bakıyorum. Kayalık alandan sağlam ev almak istiyorum. Depremden önce aynı bölgelerden ev baktığım için ortalama ev fiyatlarını biliyorum. 500 bin lira değerindeki evi 750 bin, 800 bine satmaya çalışıyorlar. Bu vicdansızlıktır” dedi.

Gezgin, deprem sonrasında kendilerine yardım eli uzatan devlet kurumları ile belediyelere ve kendisine maddi destek veren çalıştığı şirkete de teşekkür etti.