TC MSB: Yunanistan Ege’de ve Doğu Akdeniz’de ihlal ve tacizlerine devam ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, gündemdeki önemli konulara ilişkin basın bilgilendirme videosu hazırladı. Videoda, Yunanistan’ın ekim ayında çok sayıda hava sahası ve karasuyu ihlalleri yaptığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege’de, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen bilgilendirme videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Her zaman komşularının sınırlarına ve haklarına saygılı olduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğinden yana olduğu da ifade edilerek. Yunanistan’ın gerginliği artırıcı faaliyetlere devam ettiği kaydedildi.