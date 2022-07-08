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TC Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

8 Temmuz 2022
Merkez Bankası dolar tahmini






TC Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64,59’dan yüzde 69,94’e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 18,99 seviyesinde oluştu.



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8 Temmuz 2022






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