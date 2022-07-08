TC Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

TC Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin “Piyasa Katılımcıları Anketi”ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,98 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,40’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE’deki artış beklentisi ise yüzde 64,59’dan yüzde 69,94’e çıktı.



TÜFE’de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,91’den yüzde 40,23’e, 24 ay sonrası için de yüzde 22,04’ten 24,27’ye yükseldi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ 18,99

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,99 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,70’ten 20,92’ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 37 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 24,4 milyar dolar oldu.

BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 3,6

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8’de sabit kaldı.



TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00’te sabit kaldı.