TC Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi

TC Merkez Bankas\u0131 Piyasa Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 Anketi'nde y\u0131l sonu T\u00dcFE beklentisi y\u00fczde 64,59'dan y\u00fczde 69,94'e \u00e7\u0131kt\u0131. Y\u0131l sonu dolar\/TL beklentisi ise 18,99 seviyesinde olu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nTC Merkez Bankas\u0131, reel ve finansal sekt\u00f6r temsilcileri ile profesyonellerden olu\u015fan 48 kat\u0131l\u0131mc\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi temmuz ay\u0131na ili\u015fkin "Piyasa Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 Anketi"ni yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nGe\u00e7en ay y\u00fczde 2,98 olan temmuz ay\u0131 T\u00dcFE art\u0131\u015f\u0131 beklentisi, bu anket d\u00f6neminde y\u00fczde 3,40'a y\u00fckseldi. Cari y\u0131l sonu T\u00dcFE'deki art\u0131\u015f beklentisi ise y\u00fczde 64,59'dan y\u00fczde 69,94'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\nT\u00dcFE'de art\u0131\u015f beklentileri 12 ay sonras\u0131 i\u00e7in y\u00fczde 37,91'den y\u00fczde 40,23'e, 24 ay sonras\u0131 i\u00e7in de y\u00fczde 22,04'ten 24,27'ye y\u00fckseldi.\r\n\r\nDOLAR\/TL BEKLENT\u0130S\u0130 18,99\r\n\r\nKat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u0131l sonu dolar\/TL beklentisi 18,99 olurken, 12 ay sonras\u0131 dolar\/TL beklentisi ise 20,70'ten 20,92'ye \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\nBir \u00f6nceki anket d\u00f6neminde 37 milyar dolar olan y\u0131l sonu cari i\u015flemler a\u00e7\u0131\u011f\u0131 beklentisi, bu d\u00f6nemde 37,5 milyar dolara y\u00fckselirken, gelecek y\u0131l cari i\u015flemler a\u00e7\u0131\u011f\u0131 beklentisi 24,4 milyar dolar oldu.\r\n\r\n\r\n\r\nB\u00dcY\u00dcME \u00d6NG\u00d6R\u00dcS\u00dc Y\u00dcZDE 3,6\r\n\r\nGayrisafi Yurt i\u00e7i Has\u0131la (GSYH) cari y\u0131l b\u00fcy\u00fcme beklentisi y\u00fczde 3,5'ten y\u00fczde 3,6'ya y\u00fckselirken, gelecek y\u0131l b\u00fcy\u00fcme beklentisi y\u00fczde 3,8'de sabit kald\u0131.\r\nTCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oran\u0131na ili\u015fkin cari ay sonu ve 3 ay sonras\u0131na ili\u015fkin beklentiler ise y\u00fczde 14,00'te sabit kald\u0131.\r\n\r\n