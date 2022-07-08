Japonya medyası, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybettiğini duyurdu.
Japonya medyasında yer alan habere göre, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurulan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti.
Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara’daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski başbakan acil hastaneye kaldırılmıştı.
Saldırgan yakalandı