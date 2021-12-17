TC Merkez Bankası’ndan dövize 5. müdahale

Dolar/TL’nin 17 seviyesini aşmasıyla birlikte TC Merkez Bankası’ndan satım yönünde beşinci müdahale geldi.

Bu ay içerisinde yapılan 4 müdahalede 4 milyar doların üzerinde satış yapıldığı belirtilmişti.

Doların 17, Euro’nun 19 lira seviyesinin üzerine çıkmasının ardından TC Merkez Bankası’ndan yeni bir müdahale geldi.

Yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Bu Aralık ayı içerisinde döviz kurlarına yönelik beşinci müdahale oldu.

TC Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık’ta doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.