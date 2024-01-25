TC Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %42,5 seviyesinden %45’e yükselttiğini duyurdu.

Yerli ve yabancıların beklentisi ne yöndeydi?

AA Finans ve Foreks anketine katılan ekonomistlerin faiz kararına ilişkin ortak görüşü, 250 baz puan artışla faizlerin %45’e çıkarılması yönündeydi.

Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin olarak yabancılar da benzer görüşe sahipti. Buna göre Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan artıracağını tahmin etmişti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal da TCMB’nin politika faizini 250 baz puan artırarak %45 seviyesine yükseltebileceğini belirterek, parasal sıkılaştırma adımlarının ise en kısa zamanda tamamlanacağını öngörmüştü.

Faizde yıl sonuna yönelik beklenti ne yönde?

Öte yandan TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik faize ilişkin beklentiler de %45 olarak belirlenmişti.

İlgili ankette 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %36,54 düzeyinde olmuştu.