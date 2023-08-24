TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 25’e yükseltti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiManşet

TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 25’e yükseltti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
politika faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 17,50’den yüzde 25 çıkardı.

TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.


Toplantı sonucu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırıldı. Böylece politika faizi yüzde 17,50’den yüzde 25’ee yükseltildi.

Piyasanın faiz artışına ilişkin beklentisi 250 baz puan şeklindeydi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası’na ise Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından iktidarın düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:politika faizi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar