TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 25’e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 17,50’den yüzde 25 çıkardı.

TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonucu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırıldı. Böylece politika faizi yüzde 17,50’den yüzde 25’ee yükseltildi.

Piyasanın faiz artışına ilişkin beklentisi 250 baz puan şeklindeydi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası’na ise Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından iktidarın düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi.