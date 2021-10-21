TC Merkez Bankası faizi yüzde 16’ya indirdi: Sterlin 13.07 TL

TC Merkez Bankası faizi yüzde 16’ya indirdi, kararın ardından Sterlin/TL 13,07’den fiyatlanırken euro/TL 11 lirayı aştı.

TC Merkez Bankası, son dönemin en merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz inidirim kararının ardından Türk Lirası varlıklarda satışlar yaşanıyor.

Dolar/TL, ilk tepki olarak 9,50’ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 11 lirayı aştı. Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL’de 9,49; euro/TL’de ise 11,06.

İlk tepkinin ardından dolar/TL, şimdilik 9,41-9,42 düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 11 lira sınırının etrafında dolaşıyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 Endeksi ise yatay seyrettiği günde yüzde 1’e yakın değer kaybına döndü.