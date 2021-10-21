TC Merkez Bankası faizi yüzde 16’ya indirdi: Sterlin 13.07 TL

TC Merkez Bankası faizi yüzde 16’ya indirdi, kararın ardından Sterlin/TL 13,07’den fiyatlanırken euro/TL 11 lirayı aştı.
TC Merkez Bankası, son dönemin en merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz inidirim kararının ardından Türk Lirası varlıklarda satışlar yaşanıyor.
Dolar/TL, ilk tepki olarak 9,50’ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 11 lirayı aştı. Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL’de 9,49; euro/TL’de ise 11,06.
İlk tepkinin ardından dolar/TL, şimdilik 9,41-9,42 düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 11 lira sınırının etrafında dolaşıyor.
Borsa İstanbul’da BİST 100 Endeksi ise yatay seyrettiği günde yüzde 1’e yakın değer kaybına döndü.
Alış
Satış
Yüksek
Düşük
Değişim
|USD – Amerikan Doları
|9,4104
|9,4179
|9,4923
|9,1938
|%2,24
|14:01
|EUR – Euro
|10,9700
|10,9833
|11,0646
|10,7257
|%2,17
|14:01
|GBP – İngiliz Sterlini
|13,0509
|13,0722
|13,1210
|12,7312
|%2,53
|14:01
|CHF – İsviçre Frangı
|10,2732
|10,2894
|10,3251
|10,0023
|%2,64
|14:02
|CAD – Kanada Doları
|7,6561
|7,6643
|7,6637
|7,6999
|%2,5
|14:0