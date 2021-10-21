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TC Merkez Bankası faizi yüzde 16’ya indirdi: Sterlin 13.07 TL

21 Ekim 2021





TC Merkez Bankası faizi yüzde 16’ya indirdi, kararın ardından Sterlin/TL 13,07’den fiyatlanırken euro/TL 11 lirayı aştı.

TC Merkez Bankası, son dönemin en merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz inidirim kararının ardından Türk Lirası varlıklarda satışlar yaşanıyor.



Dolar/TL, ilk tepki olarak 9,50’ye dayandı ve rekor tazeledi. Euro/TL ise 11 lirayı aştı. Gün içi en yüksek seviyeler dolar/TL’de 9,49; euro/TL’de ise 11,06.

İlk tepkinin ardından dolar/TL, şimdilik 9,41-9,42 düzeyinde dengelenirken euro/TL ise 11 lira sınırının etrafında dolaşıyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 Endeksi ise yatay seyrettiği günde yüzde 1’e yakın değer kaybına döndü.

Alış
Satış
Yüksek
Düşük
Değişim
USD – Amerikan Doları9,41049,41799,49239,1938%2,2414:01
EUR – Euro10,970010,983311,064610,7257%2,1714:01
GBP – İngiliz Sterlini13,050913,072213,121012,7312%2,5314:01
CHF – İsviçre Frangı10,273210,289410,325110,0023%2,6414:02
CAD – Kanada Doları7,65617,66437,66377,6999%2,514:0





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21 Ekim 2021


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