TC Merkez Bankası faizi değiştirmedi

TC Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 17’de sabit tuttu.

Karar sonrası döviz kurlarında ilk tepki

Beklentilere paralel gelen faiz kararı sonrasında dolar ve euro kurlarına kayde değer bir hareketlilik yaşanmadı. Dolar/TL 7,37-7,38 düzeyinde; euro/TL ise 8,97-8,98 civarında değerleniyor.

TCMB önceki bir önceki toplantısında faizi beklentilerin üzerinde artırarak, yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarmıştı.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 11,15, 12 ay sonrası için yüzde 10,53 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,14 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin enflasyon beklentisi ise 2021 yıl sonu için yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 14,60 olarak açıklamıştı.