TC Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00’te yılın yedinci faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14’te sabit tutmuştu.



PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14’te sabit tutulacağını öngörüyor.

Bugünkü toplantı öncesinde dolar güne 17,94 lira seviyelerinden başladı.

FED TUTUANAKLARI AÇIKLANDI

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarını dün akşam yayımladı. Tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon “önemli ölçüde” düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi.

ENERJİ İTHALATININ CARİ DENGEYE ETKİSİ

Para Politikası Kurulu’nun 21 Temmuz’daki son toplantıya ilişkin özetinde şunlar kaydedilmişti;



Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.