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TC Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

18 Ağustos 2022
TCMB faiz kararı






TC Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.



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18 Ağustos 2022






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