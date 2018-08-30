TC Merkez Bankası başkan yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Erkan Kilimci’nin görevinden istifa ettiği ve yeni dönemde Kalkınma Bankası’nda görev alacağı öğrenildi. Erkan Kilimci, Mayıs 2016’da Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevine başlamıştı.

REUTERS haber ajansı, konuya ilişkin haberinde söz konusu istifayı, 30 Ağustos nedeniyle Merkez Bankası yetkililerine doğrulatamadığını belirtti. Merkez Bankası’nın yönetim komitesinde 5 isim bulunuyor. Başkan Murat Çetinkaya’nın yanı sıra 4 isim de başkan yardımcısı konumunda.

Kilimci aynı zamanda, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) da 7 kişilik üyesinden biriydi.

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.