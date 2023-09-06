TC-KKTC Su Temin Projesinde arızadan dolayı Alsancak bölgesine 3 gün su verilemeyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

TC-KKTC Su Temin Projesinde arızadan dolayı Alsancak bölgesine 3 gün su verilemeyecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 TC’den KKTC’ye su temin projesi kapsamında Alsancak bölgesinde oluşan arızadan dolayı 6-9 Eylül tarihleri arasında onarım çalışması yapılacak.

 Su İşleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, onarım çalışmaları sırasında Geçitköy – Tatlısu arası yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacak.


 Açıklamada, bölgelere yerel içme kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacağı ve bu süreçte bölge halkının suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmalarının büyük önem arz ettiği belirtildi.

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Tags:Alsancak bölgesisu sorunuSu Temin Projesi
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