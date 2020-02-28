TC Dışişleri’nden göçmen açıklaması: Gelişmelerden endişelenip batı sınırlarımıza hareket ettiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İdlib’de yaşananlardan endişe duyan göçmenlerin batı sınırına doğru hareketlendiğini söyledi. Aksoy, “Ülkemizin sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Avrupa sınırlarına yürüyen sığınmacılarla ilgili açıklamarda bulundu.

Mevcut gelişmelerden dolayı endişeye kapılan bazı sığınmacı ve göçmenlerin batı sınırlarına doğru hareketlenmeye başladığını vurgulayan Aksoy, “Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir” dedi.

Sözcü Aksoy, ülkemizdeki göçmen ve sığınmacılara ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

İdlip’te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir.

Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur.