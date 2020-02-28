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Anastasiadis, Akıncı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardım teklif etti

28 Şubat 2020

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Rum lider, ihtiyaç olması durumunda hastaların güneydeki hastanelere nakli konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiği Rum lidere, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu konuyla ilgili yangının başlamasının ardından diyalog içinde olduğunu belirterek, ihtiyaç olması durumunda gerekli irtibatın kurulacağını belirtti.




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