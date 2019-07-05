Kıbrıs

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geliyor

5 Temmuz 2019
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, yarın KKTC’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. 

Sabah saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı açılışına katlacak. Fuat Oktay daha sonra Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar ile biraraya gelecek. Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği  verecek.

Öğleden sonra KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısına da katılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra KKTC’den ayrılacak.

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