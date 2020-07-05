TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Doğu Akdeniz’ mesajı

Tokat’ta hizmete alınan hidroelektrik santrallerinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Salgın döneminde sadece sağlık değil her alanda yatırımlarını sürdüren Türkiye, gerekli bütün adımları atmıştır. Türkiye yine bu dönemde salgına teslim olmamış, istihdamı ve yatırımı desteklemiştir. Dün bir hastanenin açılışını yaptık, dün Konya Ovası’nın açılışlarını yaptık.

Enerji olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmadan, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Türkiye’nin içinde geçtiği kritik dönemde ihtiyaç duyduğu şeyin eser siyaseti olduğuna inanıyorum.

AB‘nin şeffalık sorunu olan ülkeleri Türkiye’nin önüne koyarak uyguladığı çifte standart açıkça görülmektedir. Mücadele ile mesafe kattetmek krizlere karşı bizi daha güçlü hale getiriyor. Kimlerin ihtiyacı olduğunu önce mülteci krizinde sonra da corona virüs salgın döneminde gördük.

”132 YENİ ÜNİVERSİTE İLE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLADIK”

Son 18 yılda özellikle ülkemize kazandırdıklarımızla, öncelikle 79 yılın eksiklerini tamamladık. 132 yeni üniversite kurarak fırsat eşitliği sağladık. 8 bin 500 sağlık kuruluşlarımıza ise tüm dünya gıpta ile bakıyor.

120 bin TOKi konutu hayata geçirilmek üzere, tarımda kapsamlı destekleme ödenekleri ile çiftçinin alın terinin karşılığı alınması sağlanıyor.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Savunma sanayiinde yüzde 20’lerdeki kendi kendimize yeterlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık. Akkuyu nükleer santralimizin ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında hizmete alıyoruz. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik.