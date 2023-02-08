TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta: Ölü sayısını 8 bin 574 olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş’tan yaptığı açıklamaya göre depren nedeniyle 11 ildeki toplam ölü sayısı 8 bin 574’e yükseldi, yaralı sayısı ise 44 bin 133.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a ulaştı. Çadır kentte konuşan Erdoğan ölü sayısını 8 bin 574 olarak açıkladı.

AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan’la birlikte bölgeye geldi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerle birlikte bölgede inceleme yapıyor.

Bölgedeki çadır kenti gezen Erdoğan, depremzedelerle görüşüyor ve son bilgileri alıyor.

Mansur Yavaş: Hatay Havalimanı’nın uçuşa açılması için çalışmalara başladık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay’da depremin ardından hasar gören havalimanının onarımı için çalışmaya başladığını belirtti. Yavaş Twitter üzerinden, “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” yazdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından da “Hatay Havalimanı için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz” paylaşımı yapıldı. DHA sabah saatlerinde Hatay Havalimanı’nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın üstlendiğini aktarmıştı. Haberde “Dün bölgeye ekip ve ekipmanlar gönderen havalimanı işletmecisi İGA dün itibariyle pist onarım çalışmalarına başladı” ifadesi yer aldı. İGA sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından İGA Ailesi olarak yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz. Hatay Havalimanı’na ulaşan ekiplerimiz, deprem felaketi sonrasında kullanılamaz hale gelen pisti en kısa sürede tekrar hazır hale getirmek için onarım çalışmalarına başladı” ifadesi yer aldı.