Tayland’ın işçi köleleri: Maymunlar

Tayland'da vah\u015fi do\u011fadaki ya\u015fam alanlar\u0131ndan yakalanarak tutsak edilen maymunlar, bir i\u015f\u00e7i gibi hindistan cevizi toplama i\u015finde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHayvan haklar\u0131 savunucusu PETA \u00f6rg\u00fct\u00fc, yakaland\u0131ktan sonra \u00f6zel olarak e\u011fitilen maymunlara, g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 1000 hindistan cevizi toplat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBir insan\u0131n g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 80 hindistan cevizi toplayabildi\u011fini s\u00f6yleyen PETA, maymunlar\u0131n adeta hindistan cevizi toplama makinesi gibi kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nKafeslere kapat\u0131lan hayvanlar\u0131n baz\u0131lar\u0131n\u0131n da e\u011fitmenlerini \u0131s\u0131rmamalar\u0131 i\u00e7in k\u00f6pek di\u015flerinin \u00e7ekildi\u011fi ifade ediliyor.\r\n\r\n\r\nHAYVAN S\u00d6M\u00dcR\u00dcS\u00dcNE TEPK\u0130\r\n\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson'\u0131n ni\u015fanl\u0131s\u0131 Carrie Symonds ortaya \u00e7\u0131kan bu hayvan s\u00f6m\u00fcr\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131, t\u00fcm s\u00fcpermarketlere maymun kullan\u0131larak toplanan hindistan cevizi ve bundan elde edilen \u00fcr\u00fcnlerin sat\u0131\u015f\u0131n\u0131 boykot etme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nPek \u00e7ok s\u00fcpermarket bu \u00fcr\u00fcnleri satmayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nPETA yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonucu maymunlar\u0131n yaln\u0131zca hindistan cevizi toplamak i\u00e7in de\u011fil, turistleri e\u011flendirmek i\u00e7in de \u00f6zel olarak e\u011fitildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n