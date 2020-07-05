Yaşam

Tayland’ın işçi köleleri: Maymunlar

5 Temmuz 2020
Tayland işçi maymunlar

Tayland’da vahşi doğadaki yaşam alanlarından yakalanarak tutsak edilen maymunlar, bir işçi gibi hindistan cevizi toplama işinde çalıştırılıyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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