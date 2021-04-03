Dünya

Tayland’da yanan bina çöktü: 3 ölü

3 Nisan 2021
tayand, Bangkok





Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yanan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, aralarında kurtarma gönüllerinin olduğu çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını açıkladı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

2’si kurtarma görevlisi 3 kişi yıkıntılar altında can verirken, 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.





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3 Nisan 2021




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