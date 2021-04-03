Tayland’da yanan bina çöktü: 3 ölü

Tayland'\u0131n ba\u015fkenti Bangkok'ta yanan 3 katl\u0131 bir binan\u0131n \u00e7\u00f6kmesi sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\nBangkok Valisi Aswin Kwanmuang, aralar\u0131nda kurtarma g\u00f6n\u00fcllerinin oldu\u011fu \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin binada mahsur kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nKurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor\r\n2'si kurtarma g\u00f6revlisi 3 ki\u015fi y\u0131k\u0131nt\u0131lar alt\u0131nda can verirken, 6 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\nEnkaz alt\u0131nda kalanlar\u0131 kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n