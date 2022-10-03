Tayland’da her 15 dakikada bir ‘Evimde yılan var’ çağrısı yapılıyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşayan çok sayıda kişi evlerine giren yılanlardan şikayetçi.

Acil yardım merkezinden yapılan açıklamada, rastlanılan yılanların çoğunun piton ve kobra olduğu, yakalama operasyonlarının yüzde 90’ının başarılı sonuçlandığı belirtildi.

Evlerden yılda 60 bin yılan çıkarılıyor

Açıklamada vatandaşlardan evlerinde yılan gördükleri gerekçesiyle günde ortalama 15 dakikada bir çağrı alındığı, evlerden yılda 60 bin yılan çıkarıldığı bilgisi verildi.

Bangkok, uzun yıllardır yılanlara ev sahipliği yapıyor ancak son yıllarda sayılarının arttığı ve kent sakinlerini rahatsız ettiği belirtiliyor.

Yakalanan yılanlar, vahşi doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ve Vahşi Yaşam ve Bitki Koruma Dairesi’ne gönderiliyor.