Nobel Tıp Ödülü’nü Svante Paabo kazandı

Bilim dünyasının tartışmasız en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç’in Karolinska Enstitüsü’nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve 10 milyon İsveç kronu (900 bin 357 dolar) değerinde.

Evrimsel genetik alanında çalışan İsveçli biyolog Svante Pääbo 2022 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.



Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre Paabo, insan evrimi ve nesli tükenmiş insansıların genlerine ilişkin keşifleri nedeniyle ödüllendirildi. Nobel Tıp, bilim dünyasının en prestijli ödülü. Corona virüs salgını nedeniyle tıp alanındaki ödül daha da önemli hale geldi. Paabo, 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 16 milyon 700 lira para ödülü alacak. Tıp alanındaki ödül bu yıl açıklanan ilk Nobel ödülü.