Tayland Kralı’nın resmi sevgilisinin çıplak fotoğrafları gazeteye basıldı

Evlendikten sadece üç ay sonra kendisine resmi sevgili ataması yapan ve pandeminin vurduğu ülkesini bırakıp haremiyle Almanya’da ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, kendini artan protestoların hedefinde bulmuştu. Ülkede şimdi de resmi sevgilinin 1400’den fazla çıplak fotoğrafının monarşi karşıtlarına sızdırılma krizi yaşanıyor. Aktivistlere gönderilen fotoğraflardan bazılarının İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanması skandalı daha da büyüttü.

Son dönemde düzenlenen monarşi karşıtı protestolarla dünya manşetlerine taşınan Tayland, bu kez farklı bir şekilde gündemdeydi. Önceki gün, “çıplak fotoğraf krizi” gündeme bomba gibi düştü.

Kral Vajiralongkorn’un karısı Kraliçe Suditha ile resmi sevgili haremi arasındaki açık çekişmeler bu hafta sızdırılan 1400 fotoğrafın haberiyle manşetlere taşındı. Evlendikten sadece üç ay sonra Tayland Kralı’nın kendisine atadığı resmi sevgilisinin çıplak fotoğraflarının monarşi karşıtlarına gönderilmesi büyük bir skandal olarak patlarken, bu fotoğraflardan bazılarının İngiliz Daily Mail gazetesine basılması skandalı daha da büyüttü.

Fotoğraflar, geçen yıl sınır dışı edilip hapse atıldıktan sonra kraliyet ailesine geri dönen, milyarder hükümdarın ‘resmi sevgili’ unvanını taşıyan Sineenat Wongvajirapakdi’yi gösteriyor.

Kral Maha Vajiralongkorn’un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi’nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan fotoğraflarından bazıları, Daily Mail gazetesine, aktivist Pavin Chachavalpongpun tarafından verildi. Chachavalpongpun, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, ağustos ayında kendisine isimsiz bir zarf gönderildiğini, zarfın içinden ise bir SD kart çıktığını söyledi. Fotoğrafların, Kral’ın eşi Kraliçe Suthida tarafından, Sineenat Wongvajirapakdi’nin affedilip hareme dahil edilmesini sabote etme amacıyla gönderilmiş olabileceği düşünülüyor.

Fotoğraflardan bazıları banyoda ya da Sineenat’ın arabasında çekilmişti. Bazılarının resmi sevgiliyi tamamen çıplak gösterdiği iddia ediliyor, ancak fotoğrafları Daily Mail’e veren aktivist, bunları paylaşmamayı tercih ettiğini belirtti. Japonya’da yaşayan Pavin Chachavalpongpun, açık fotoğrafların hiçbirini yayınlamayı planlamadığını, ancak ‘monarşinin imajını yıkmak’ için bazılarını paylaştığını söyledi.