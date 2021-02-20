Taylan Antalyalı’ya 3 İtalyan kulübü talip oldu

Galatasaray’ın son dönemde performansı yükselen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için İtalya’dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; başarılı orta saha oyuncusu için iki tanesi şu anda Avrupa kupalarında mücadele ede toplam 3 İtalyan kulübü temasa geçti.

Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Taylan’ın Sarı Kırmızılılar’la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 MAÇT FORMA GİYDİ

26 yaşındaki Taylan Antalyalı 2019 yazında Galatasaray’a imza atmıştı. Bu sezon 27 maçta forma giyen Taylan Antalyalı 1 gol atıp 2 de asist yaptı.