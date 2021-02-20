Mayweather, 5 haftalık torununa dudak uçuklatan fiyata Rolex aldı

ABD’li eski boksör Floyd Mayweather, yeni doğan torununa lüks Rolex saat hediye aldı.

Mayweather’ın kızı Yaya ve partneri rapçi NBA Youngboy’un oğlu Kentrell Jr. geçen ay dünyaya geldi.

Deneyimli boksörse 5 aylık torununa 49 bin dolar (yaklaşık 341 bin TL) değerinde Rolex saat hediye etti.

Mayweather’ın sürprizleri bununla da sınırlı kalmadı. Eski boksör torununa ilk özel jet seferini de yaptırdı.

Saatin kadranının çevresine işlenmiş pırlantalar da dikkat çekti. Mücevherlerle birlikte saatin değerinin 140 bin dolar (yaklaşık 975 bin TL) civarında olabileceği düşünülüyor.

Yaya ise oğlunun fotoğrafını Instagram hesabından “KJ’in dedesi ona ilk Rolex’ini aldı” mesajıyla paylaştı.

Mayweather’ın ultra lüks saatlere düşkünlüğü gayet iyi biliniyor.

Boksör 2017’de Conor McGregor’u yenerek 50 zaferlik serisine bir yenisini ekledikten sonra Jacob & Co Tourbillon marka saati 18 milyon dolara satın almıştı. Daha sonra saate “milyarder saati” adı verilmişti.

Sporcunun saat koleksiyonunun en az 28 milyon dolar (yaklaşık 195 milyon TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.