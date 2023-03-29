"Tavuri" belgeseli, "42. İstanbul Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SanatSürmanşet

“Tavuri” belgeseli, “42. İstanbul Film Festivali”nde izleyiciyle buluşacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Kıbrıslı Türk yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim'in "Tavuri" adlı belgeseli, "42. İstanbul Film Festivali"nde izleyici karşısına çıkacak.

Kıbrıslı Türk yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim’in “Tavuri” adlı belgeseli, “42. İstanbul Film Festivali”nde izleyici karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, belgeselin Türkiye’deki ilk gösterimi, festivalde yarışma dışı olarak gerçekleştirilecek.


Belgesel, 9 Nisan’da İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi’nde, 12 Nisan’da ise Sinematek/Sinema Evi’nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Derviş Zaim’in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak farklılaşan belgesel, “Tavuri” (Şeytan) lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş’ın hayatını konu alıyor.

Serttaş’ın hapishane ve dışarıdaki hayatının 8 yıl takip edilmesinin sonucunda ortaya çıkan belgesel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İngiltere’de çekildi.

Film, bir taraftan toplum, kötülük, suç ve ceza süreçleri üzerine sorular sorarken, diğer yandan kurmaca dışı sinemanın sınırları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:belgeselDerviş ZaimTavuri
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar