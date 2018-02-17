Tavernada aşkın dansı 

SEVGİLİLER GÜNÜNDE PİSTE DÖKÜLDÜLER:

Lefkoşa Hamitköy’de hizmet veren Meril Restaurant & Taverna’nın Sevgililer Günü kutlamasında aşk masalara sığamayarak piste döküldü.

Ülkemizin dört bir yanında romantik görüntülere sahne olan Sevgililer Günü kutlamaları, Lefkoşa Hamitköy’deki Meril Restaurant & Taverna’ya sadece romantizm değil coşku da getirdi. Ülkemizin sevilen sanatçıları Fisun ve Ajda eşliğinde yaşanan bu özel günde ilk önce lezzetli sofralar eşliğinde sohbet eden çiftler daha sonra duygusal şarkılar eşliğinde romantik dans keyfine koyuldu.

Klavyede İrfan’ın performans sergilediği gecede oryantal Özlem Sultan ile romantizm bir anda coşkuya dönüştü. Güne özel olarak kırmızı balonlar ve kalplerle dekore edilen mekanda çiftler romantik anları pistte doyasıya dans ederek eğlenceye bağladı.