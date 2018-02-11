Taverna coşkusuna devam

EĞLENCE HIZ KESMİYOR:

Hamitköy’de hizmet veren Meril Restaurant & Taverna’nın zengin programıyla coşan hafta sonu geceleri konukları piste taşımayı sürdürüyor.

Taverna coşkusunun pisti yaktığı Hamitköy’deki Meril Restaurant eğlenceye hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hafta sonu geceleri yaşanan zengin programıyla her yaş grubundan eğlence severi üstüne çeken mekanda vur patlasın çal oynasın bir coşku yaşanıyor. Güzel sanatçılar Demet ve Füsun’un sahne aldığı mekanda sanatçılara klavyede İrfan eşlik ediyor.

Coşkunun piste dökülmekte gecikmediği Meril gecelerinin en heyecan uyandırıcı anları ise Özlem Sultan’ın kıvrak dansının yaşandığı dakikalar oluyor. Meril’in ülkemiz insanından büyük rağbet gören zengin programı 14 Şubat Sevgililer Gününün gecesinde de doludizgin yaşanmaya devam edecek.