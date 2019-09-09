Tatlısu’dan renkli görüntüler

Tatlısu Belediyesi’nin, Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlediği 14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali yoğun katılım ve renkli görüntülerle tamamlandı.

Tatlısu Belediyesi’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Harnup Festivali yoğun ilgi gördü. Ateş ve illüzyon gösterisi olmak üzere birçok gösteri merakla izlendi. Birçok ülkeden gelen dansçılar ve dans gösterileri ile kültürler buluştu, katılımcılar eğlenceli saatler yaşadı.

Harnup Festivali bu yıl da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda ve Final Organizasyon iş birliğiyle düzenlendi.

Harnup ürünlerini tanıtarak, yaygınlaşmasını hedefleyen festivale KKTC dışında Türkiye, Meksika, Slovakya ve Makedonya’dan halk dansları grupları da katıldı.

Üreticilerin el emeği ürünler takdim edildi

Festivalin açılışında Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’e her yıl olduğu gibi bu yıl da ana sponsor olduğu için teşekkür ederken festivale adını veren harnubun öneminden bahsetti. Yıllardır harnubu anlattıkları bu festival sayesinde şu an daha bilinir olduğunu da sözlerine ekledi.

Protokolün de yer aldığı açılış konuşmalarının ardından festival alanı gezildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell standına uğrayan Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milletvekili Resmiye Canaltay ve Türkiye’den gelen Belediye Başkanları’na, Tatlısu’daki üreticilerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sepetler, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden tarafından takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantta Şanslı Çark uygulaması ile birçok kişiye birbirinden farklı hediyeler de armağan edildi.