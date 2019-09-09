Kıbrıs

İskele’de emlak vergisi ödemede son gün 30 Eylül

9 Eylül 2019
İskele Emlak Vergisi Ödeme

İskele ilçesinde 2019 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödeme süresi 30 Eylül’de sona eriyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mükellefler vergilerini İskele Belediyesi veznesine pazartesi-salı- çarşamba ve cuma günleri 08.00-14.00, Perşembe günü 08.00-12.30, 13.00-17.00, cumartesi günü 09.00-12.00 saatlerinde ödeyebilecek.

Öte yandan ödemeler İskele Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, İktisat Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, Türk Bankası, Universal Bankası, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Near East Bank’a da yapılabilecek.

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