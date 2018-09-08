Tatlısu’da harnup tadı…

AÇILIŞ GÖSTERİLERLE RENKLENDİ:

Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla birbirinden renkli gösterilerin yaşandığı bir atmosferde açılışını gerçekleştirdi

Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliğiyle düzenlediği,​ 13. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, geçtiğimiz çarşamba ​ akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan ve diğer yetkili davetliler tarafından açıldı.​​

Açılış gecesinde Türkiye, Azerbeycan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve K.K.T.C. ​ halk dansları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi.​​ Yetenek Sizsiniz Finalisti Komedyen İllüzyonist Enver Ertaş’ın gösterisi hayretler uyandırdı.​ Mustafa İlteralp ve Enver Ertaş’ın birlikte sunduğu komedi şovuna ilgi büyüktü.​ Afrika’dan gelen 8 kişilik Mama Afrika Akrobasi ekibi mükemmel 45 dakikalık şovlarıyla bol alkış ve övgü dolu sözler ile​ gelenleri adeta büyüledi.​

Murat Kekilli konseri bu akşam

​Türkiye’nin ünlü sanatçısı Murat Kekilli bu akşam festivale renk katacaklar arasında bulunuyor. Kıbrıslı sanatçımız Örge Volkan’ın da sahne alacağı gecede, komedyen illüzyonist Enver Ertaş hayret uyandıran gösterileri, kango jumps şovlarının​ yanı sıra uluslararası halk dansları gösterileriyle devam edecek.​​

Festivalin final gecesi olan yarın akşam Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ankaralı Yasemin konseri, Uluslararası halk dansları gösterisi, Enver Ertaş,​ Geçmişten Günümüze Moda Şov ve Dance of Fire Ateş Şov yer alacak. Gecede profesyonel makyaj sanatçısı dileyenlerin yüz bölgesini özel kalemiyle boyayıp gecenin finaline renk katacak.​ Festivalin son 2 gününde çeşitli yarışma ve turnuvalar yapılacak.