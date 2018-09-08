Tatlısu’da harnup tadı…

AÇILIŞ GÖSTERİLERLE RENKLENDİ:
- Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla birbirinden renkli gösterilerin yaşandığı bir atmosferde açılışını gerçekleştirdi
Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliğiyle düzenlediği, 13. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, geçtiğimiz çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan ve diğer yetkili davetliler tarafından açıldı.
Açılış gecesinde Türkiye, Azerbeycan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve K.K.T.C. halk dansları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Yetenek Sizsiniz Finalisti Komedyen İllüzyonist Enver Ertaş’ın gösterisi hayretler uyandırdı. Mustafa İlteralp ve Enver Ertaş’ın birlikte sunduğu komedi şovuna ilgi büyüktü. Afrika’dan gelen 8 kişilik Mama Afrika Akrobasi ekibi mükemmel 45 dakikalık şovlarıyla bol alkış ve övgü dolu sözler ile gelenleri adeta büyüledi.
Murat Kekilli konseri bu akşam
Türkiye’nin ünlü sanatçısı Murat Kekilli bu akşam festivale renk katacaklar arasında bulunuyor. Kıbrıslı sanatçımız Örge Volkan’ın da sahne alacağı gecede, komedyen illüzyonist Enver Ertaş hayret uyandıran gösterileri, kango jumps şovlarının yanı sıra uluslararası halk dansları gösterileriyle devam edecek.
Festivalin final gecesi olan yarın akşam Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ankaralı Yasemin konseri, Uluslararası halk dansları gösterisi, Enver Ertaş, Geçmişten Günümüze Moda Şov ve Dance of Fire Ateş Şov yer alacak. Gecede profesyonel makyaj sanatçısı dileyenlerin yüz bölgesini özel kalemiyle boyayıp gecenin finaline renk katacak. Festivalin son 2 gününde çeşitli yarışma ve turnuvalar yapılacak.