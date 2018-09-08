Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin eylemleri Rum basınında geniş yer buldu

Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’nin dün gerçekleştirdiği eylemler bugünkü Rum gazetelerine de geniş bir şekilde haber oldu.

Haber, Haravgi’de “Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri Umutsuzluk İçerisinde- Kıbrıslı Türk Hayvan Yetiştiricileri Mustafa Akıncı ile Görüştü”;

Fileleftheros’ta “Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricilerinin Olaylı Grevi- Ledra Palace Sınır Kapısına Doğru Hareket Etmeye Çalıştılar”;

Alithia’da “İşgal Altındaki Bölgeler Kaynayan Kazan- Tepkiler Alevleniyor”;

Politis’te ise “Sınır Kapısına Kadar Geldiler- Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri: Sütümüzü Euro ile Satmak İstiyoruz” başlıklarıyla yer buldu.