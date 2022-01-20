Tatlısu-Mallıdağ anayolunda kaza

Tatlısu- Mallıdağ anayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18.30 sıralarında, Ekarerina Orekhovskaia (K-23), yönetimindeki KB 669 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, Mallıdağ kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammet Ali Usta (E-42) yönetimindeki RF 747 plakalı van araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan KB 669 plakalı araç sürücüsü Ekarerina Orekhovskaia ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Madina Rashidova (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.