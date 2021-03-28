Tatar’dan TRT’ye “Bir Zamanlar Kıbrıs” teşekkürü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan 1 Nisan’da izleyiciyle buluşacak olan TRT’nin iddialı yapımlarından “Bir Zamanlar Kıbrıs”a teşekkür…

TRT’nin iddialı yapımlarından “Bir Zamanlar Kıbrıs“, 1 Nisan’da izleyiciyle buluşuyor.

Tanıtımları yayınlanan ve büyük bir merakla beklenen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde Kıbrıs Türk halkı, kendi hikayesini bir kez daha görme fırsatı bulacak…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber’e dizi ile ilgili açıklama yaptı…

Tatar o dönemde yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkına yönelik acımasız saldırıları, soykırım, vahşet, zulüm her türlü meselenin olduğu o yıllarda Kıbrıs Türk halkı büyük bir direniş göstermişti. Ama tabii çok büyük katliamlar oldu, çok büyük acılar yaşandı. Bütün dünya bunları izledi ama seyirci kaldı”

Cumhurbaşkanı Tatar, dizi ile ilgili şunları paylaştı:

“O dönemi tamamıyla enine boyuna kapsayacak bir şekilde ve hem Kıbrıs’ımızın hem Türkiye’mizin hem de Türkiye’nin ilişkileri ile bir hayli ülkede izlenecek olan dizinin, dünya kamuoyu yaratması bakımından fevkalade yerinde bir karar olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin yapım sürecini de yakından takip etti…

Türkiye‘nin dizi bakımından dünyadaki ilk birkaç ülkeden biri olduğunu söyleyen Tatar, “Şu anda Türkiye’de oynayan diziler son derece başarılı” dedi…

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının uğradığı zulmü anlatan yapımın önemine vurgu yaptı, dizinin zamanlamasına da dikkat çekti.

“Bu dizinin hem zamanlaması hem ortaya koyduğu heyecan ve iradenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla TRT yönetimine ve bu dizinin çekiminde emeği geçenlere ta oyuncularından yönetmenine senaristine drama yönetmenine herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum.”