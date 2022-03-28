Tatar: Yükseköğretim, KKTC ekonomisi ve tanıtımı için oldukça önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde yükseköğretim alanının yıllar içindeki gelişimine işaret ederek “Yükseköğretim alanı, KKTC’nin ekonomisi ve tanıtımı için oldukça önemlidir” dedi.

Üniversitelerin yaptığı büyük yatırımlara ve oluşan yan sektörlerin önemine dikkat çeken Tatar, üniversitelerin aslında bir hizmet ihracatı olduğunu söyledi.

Yükseköğretim sektörünün en iyi şekilde, nitelikli olarak yönetilmesi, başarının devam etmesi ve kalitenin artması için YÖDAK’a ve tüm paydaşlara büyük görevler düştüğünü söyleyen Tatar, pandemi sürecinde yüz yüze eğitim olmadığı dönemde ekonominin olumsuz etkilendiğini anımsattı.

“ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR EĞİTİM MARKASIYIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede 144 farklı ülkeden öğrencinin bulunmasının kültürel çeşitlilik olduğuna ve birçok kültürü bir arada barındırabilmenin güzelliğine işaret ederek, KKTC’nin uluslararası ölçekte bir eğitim markası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretim sektöründe elde edilen başarılara sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek bu başarılarda emeği geçen ve fedakarlıkları olan pek çok kişinin olduğunu belirtti.

YÖDAK ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasının ve altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK Başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

AVCI

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da, üniversitelerdeki gelişmeleri ve sıkıntıları Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti.

Avcı, ülkemizde yükseköğretimi mevcut durumundan çok daha ileri götürmeyi hedeflediklerini ifade ederek YÖDAK’ın altyapısı ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesinin yeni hükümetin döneminde gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.